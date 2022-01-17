Jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca KADES uygulamasının kullanımını anlatan ekipler 'Kadına Şiddet ve KADES programı' kapsamında bilgilendirici el broşürleri dağıttı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.