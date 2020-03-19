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Jandarma kazaları önlemeye yönelik çalışmaları başlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kazaları önlemeye yönelik çalışmalar başlatıldı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18.03.2020 tarihinden itibaren otobüs ve minibüslerde meydana gelebilecek kazaların en az seviyeye indirilmesi için asayiş faaliyetleri kapsamında kontrol yapmaya başladı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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