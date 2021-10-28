Jandarma, kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel YİĞİT'in katılımıyla Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş ve Trafik Timleri tarafından trafik kontrolü yapıldı. Trafik kontrolünde sürücülere trafik kazalarının önlenmesi için hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu bilgilendirme broşürü, ayrıca kontrol noktasına gelen okul servis araçları denetlenerek, öğrencilere jandarma boyama kitabı dağıtıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.