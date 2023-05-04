İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma operasyonunda otomatik tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada ‘Akrep’ olarak tabir edilen otomatik tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada ‘Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Küçükkabaktepe Mahallesi'nde A.E. isimli şahsın evinde arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramada bir adet Akrep olarak tabir edilen kısa namlulu otomatik makinalı tabanca ve tabancaya ait 2 iki adet şarjör ele geçirilirken, A.E. de gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.