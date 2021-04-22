Jandarma tarafından bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte icra edilen devriyede bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Sosun Mahallesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan devriyede, mahallesi girişine yakın bölgede uçmaya çalışan ve sol kanadı kırık olduğu tespit edilen bir kızıl şahin bulundu. Yaralı kızıl şahin, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yaralı Kızıl Şahin gerekli tedavi ve rehabilitesinin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edilerek, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.