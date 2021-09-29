Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Çocukların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için salgın döneminde okul servis araçlarında alınan tedbirler ekiplerce tek tek kontrol edildi. Denetimlerde okul servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu denetlendi. Özellikle servislerde bulunması mecburi 'Okul Taşıtı' yazısı, ışıklı 'dur' levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın tüpü, servis kapısının otomatik, camların sabit olması gibi hususların yanında araç şoförlerinin uygunluğu, salgın döneminde araçlarda maske kullanımı, servislerin dezenfekte edilmesi gibi hususlar trafik timlerince tek tek denetlendi.

Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulup-uyulmadığını inceleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem yaptı.