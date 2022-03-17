İhlas Haber Ajansı

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Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca trafik ve asayiş timlerine ilk yardım kursu verildi.


İlimiz Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma trafik ve asayiş timlerinde görevli personele yedi 7 dönem halinde ilk yardım kursu verildi. Kurs sonucunda; meydana gelen trafik kazalarında kazazedelere ilk yardımın yapılması, sağlık ekiplerinin kaza mahallinde emniyetinin alınması ve kazazedelerin sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde sevk edilmesi konularında eğitim verilmeye devam ediyor.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan karayolu üzerinde güvenli bir şekilde seyir etmelerini temin etmek ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm oranlarını en aza indirmek amacıyla komutanlıkça çalışmaların devam ettirileceği bildirildi.

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