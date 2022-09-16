Jandarmadan çocuklar ve gençler için uygulama

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları üzerinde uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çağındaki çocuk ve gençleri; başta uyuşturucu maddeler olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından korumak, eğitim ve öğretimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla denetim yaptı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinin katılımıyla yapılan Çocuk Ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri İle Servis Araçları Denetim Uygulaması'nda, 189 okul kampüsü ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, tek dal sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler, alkollü işletmeler, iddia ve tekel bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları kontrol edildi. Ekipler ayrıca, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği doğrultusunda; okul servis araçlarını da kontrol etti.

Öte yandan, eğitim gören öğrencilere de, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “İnternetin Güvenli Kullanımı ve Siber Zorbalık”, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise öğrenci velilerine “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.