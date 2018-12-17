İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ’ın içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişiyi Konya’da gözaltına aldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişiyi Konya'da gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önceden Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Konya'da ikamet eden F.E.D.'yi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya'da yakaladı.


Kayseri'ye getirilen F.E.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.