Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişiyi Konya'da gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önceden Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Konya'da ikamet eden F.E.D.'yi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya'da yakaladı.

Kayseri'ye getirilen F.E.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.