Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.