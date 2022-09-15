Jandarmadan eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin kentte olduğunu tespit etti. Eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü.