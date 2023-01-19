İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekiplerince ’Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı.

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, KOM, TEM, Siber Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' çerçevesinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda Huzur ve Güven Uygulaması yaptı. Uygulamada öğrenci servisleri kontrol edilirken öğrencilere ise 'İnternetin Güvenli Kullanımı', 'Siber Zorbalık' ve 'Akran Zorbalığı' konularında bilgilendirme yapıldı.


Faaliyette ayrıca öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.