Jandarmadan ilk: Kırsaldaki çocuklar sporla tanıştı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'de ilk defa düzenlenen proje çerçevesinde kırsal kesimde yaşayan ve imkansızlıklar nedeniyle sporla tanışamayan 118 öğrenci sporla tanıştı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Talas, Develi, Yahyalı Belediye Başkanlıkları ile ortak olarak ‘Hayalini Kuruyorum Jandarmayla Geleceğe Yürüyorum' Tekvando Projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde Talas'ta 38, Develi'de 80 olmak üzere kırsal kesimde yaşayan ve hayatlarında hiç sporla tanışmayan ilk ve ortaokul öğrencisi 118 çocuk için tekvando kursu açıldı. Talas Gençlik Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılışında konuşan İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, “Sorumluluk yerlerimizde merkezden uzak ikamet edip sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle spor branşları ile tanışma fırsatı bulamamış ilk ve ortaokul öğrencisi 7-14 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklarımızın sporla tanışması, sosyalleşmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması için ‘Hayalini Kuruyorum Jandarmayla Geleceğe Yürüyorum' Tekvando Projesine başladık. Projemizde Talas'ta 38, Develi'de 80 olmak üzere toplam 118 öğrenciyle çalışmalara başladık. Buradan alacağımız tecrübeyle bu faaliyetin il genelinde daha da yaygınlaştırılması için ilçelerde de benzer çalışmalarda bulunmayı planlıyoruz. Proje, jandarmanın Türkiye genelinde bu çerçevede yaptığı ilk faaliyet olup ulaşılacak sonuçlar doğrultusunda ülke genelinde de yaygınlaşmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Valimiz bize bir nokta kadar dokunsa bu çok büyük bir şekilde Kayseri'de kendini gösteriyor. Her yerde valimizin bir işareti Kayseri'ye yetti. Bu konuda ilk defa 2014'te İpeksi Dokunuşlar Projesi ile başlanılan dezavantajlı gruplar ve sporla buluşamamış çocuklarla ilgili olan projelerde bende görev almıştım. O günden bugüne devam edilen projeye jandarmamızın da sahip çıkmasıyla Türkiye'de ilk proje olduğunu düşünüyorum. Jandarmamız ve diğer paydaşlarımızla beraber iyi bir iş yapacağız” dedi.

“Hiçbir genci kötü alışkanlıklara kurban vermek istemiyoruz”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Bugün anlamlı bir önemli bir gündeyiz. Biz 1 yıl önce Kayseri'de göreve başladığımızda emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla bu şehre bir söz verdik. “Biz bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Bu şehirde hiçbir çocuğumuzu alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi zehirleyemecekler. Buna yemin olsun” dedik. O günden bugüne her gün bir operasyon yapıyoruz. Sokaklarda her yerdeler. Jandarmamız daha 3 gün önce yaptığı operasyonla birçok zehir tacirini sabahın erken saatinde yataklarında enseleyerek kodeslere tıktı. Hiçbir gencimizi bu alçaklığa teslim etmeyeceğiz. Bunun için kararlıyız. Bize uyku haram. Biz deprem bölgesinde 3 ay çalıştık ve orada gençlerimizin cenazelerini gömdük. Orada ailelerin gözyaşlarını gördük. Başka afette her gün ölen gençlerimiz, her gün zehirlenen gençlerimiz. Onları uyuşturucuya, kötü alışkanlıklara kurban etmememiz, ailelerine, vatanlarına layık insanlar olarak yetiştirmenin tek yolu sporcu olmaları, sporu sevmeleri, ahlaki ve milli değerlere sahip olmalarıdır. Milli ruh içinde yetişmeleri, bu memleketi sevmeleri ve okumalarıdır. Şuan bu projenin temeli de hiçbir genci kötü alışkanlıklara kurban vermemek, onlara iyi alışkanlıklar vermek. Bu sadece bir başlangıç. Gittiklerinde sadece tekme ve yumruk atmayı öğrenmelerini düşünmüyoruz. Onları bir disiplin içerisinde bir takım ruhu içerisinde hepsi seçilerek gelmiş antrenörlerimizle beraber bu memleketi daha çok sevmeleri için bir yol olarak görüyoruz. Bu sayının artarak devam etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular tekvando gösterisi sundu. Törene, Vali Çiçek'in yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve davetliler katıldı.