Jandarmadan ilkokullu çocuklara ziyaret

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından öğrencilere “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” konusunda bilgilendirme yapılarak Jandarma Çocuk Dergisi, boya kalemi, hikaye kitabı ve Jandarma amblemli kalem kutusu hediye edildi.