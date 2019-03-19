Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayseri-Sivas karayolu üzeri Kocasinan/Çavuşağa mahallesi bölgesinde bir mazot tankerinde yapılan kontrolde 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak akaryakıt ele geçirildi. akaryakıtla el konulurken olayla ilgili D.M. ve S.S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma tarafından 'Suç ve Suçlulukla Mücadele' alanındaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.