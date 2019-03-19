İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak yakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayseri-Sivas karayolu üzeri Kocasinan/Çavuşağa mahallesi bölgesinde bir mazot tankerinde yapılan kontrolde 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak akaryakıt ele geçirildi. akaryakıtla el konulurken olayla ilgili D.M. ve S.S.P. yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma tarafından 'Suç ve Suçlulukla Mücadele' alanındaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.