Jandarmadan kaçak alkol ve sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.E.'nin tır ile kaçak içki ve sigara getireceği bilgisi alındı. Pınarbaşı ilçesindeki yol kontrol ve arama noktasında Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve çay/tütün tespit köpeği ekiplerinin katılımı ile belirlenen tırda yapılan aramada 180 paket bandrolsüz hologramsız kaçak sigara, 21 kaçak alkol ele geçirildi.

Şüpheli A.E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.