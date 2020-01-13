İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 61 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi ilçesinde Y.H.'ye ait işyerinde kaçak telefon sattığının bilgisi alınması üzerine işyerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 61 adet IMEI kaydı bulunmayan farklı markalarda kaçak cep telefonu ele geçirildi. Y.H., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.