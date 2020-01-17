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Jandarmadan kaçak şarap operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 62 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 62 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonrasında T.İ., A.İ. ve T.İ.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 1 ton 62 litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi.


Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

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