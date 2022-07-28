İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde, Kocasinan ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanırken adli işlemlere başlandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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