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Jandarmadan kaçan motosiklet römorka çarptı: 2 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet, yol kenarındaki römorka çarptı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet, yol kenarındaki römorka çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde Hüseyin F. yönetimindeki plakasız motosiklet, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet, yol kenarında duran römorka çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Bayram K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından motosikleti yoldan kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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