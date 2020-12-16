Jandarmadan KADES bilgilendirmesi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, kadına yönelik şiddeti sıfıra indirmek maksadıyla; Bünyan İlçesi Karahıdır Mahallesindeki kadınlara yönelik olarak bilgilendirme semineri verildi.

Organik hammadde ile katkısız sağlıklı ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten “Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezindeki” kadınlar ve mahalle sakini kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında bilgilendirilme yapıldı. Bilgilendirme semineri sonrasında kadınların cep telefonlarına KADES programının indirilmesi sağlandı.