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Jandarmadan kenevir operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 526 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Salur mahallesinde F.K.'nin mısır tarlasının içerisine izinsiz kenevir ekerek esrar maddesi imal ettiği ve sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde mısır tarlasının içerisine ekilmiş yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda 526 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. F.K.'nin evinde ve kullanmış olduğu aracında Kom Şube Müdürlüğü görevlileri ve kopek timi ile birlikte yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.K., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama', 'izinsiz kenevir ekimi' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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