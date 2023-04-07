İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan öğrencilere ‘güvenli internet kullanımı' bilgilendirmesi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.


Kayseri İl jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde bulunan Güneşli Ortaokulu'nda okuyan 110 öğrenciye ‘Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı' bilgilendirmesi yapıldı.


Ayrıca ekipler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

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