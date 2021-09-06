Jandarmadan okul güvenliği faaliyetleri

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerin katılımıyla 264 okul ve çevresinde; çocukların daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla devriye faaliyetleri icra edildi. Faaliyet kapsamında Güvenli Eğitim Koordinasyon personeli tarafından okul müdürleri ile görüşme sağlandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından öğrencilere 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konusunda bilgilendirme yapılarak, Jandarma Çocuk Dergisi, hikaye kitabı ve Jandarma amblemli kalem kutusu hediye edildi.

2021-2022 eğitim-öğretim dönemi içerisinde İl Jandarma Komutanlığınca okul ve çevresinde güvenli eğitimin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.