İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Karakuyu Mahallesinde ikamet eden B.K.'nin evinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 9 mm tabanca fişeği ve 23 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


B.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.