İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Pınarbaşı ilçesinde sürücü adaylarına trafik eğitimi verildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pınarbaşı Jandarma Trafik Timi tarafından ilçe merkezinde bulunan bir sürücü kursunda eğitim gören aday sürücülere yönelik 'Son Ders Jandarmadan' uygulaması çerçevesinde trafik kuralları ile ilgili olarak 17 kursiyere seminer verildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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