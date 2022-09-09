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Jandarmadan tarihi eser operasyonu; 550 adet sikke ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 550 adet sikke ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 550 adet sikke ele geçirildi.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar başlattı. A.K.'nin Melikgazi ilçesinde bulunan ikametinde arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 adet sikke ele geçirdi.


Gözaltına alınan A.K., karakola götürüldü.

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