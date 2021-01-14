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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, obje yüzük ve mühür ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince F.P. ve A.Ç.'ye ait Melikgazi ilçesinde bulunan iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 459 adet bronz ve gümüş sikke, 18 adet çeşitli şekillerde obje, 8 adet tarihi yüzük ve 3 adet tarihi mühür ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili F.P. ve A.Ç. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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