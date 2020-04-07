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Jandarmadan terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ, El-Nusra ve HTŞ silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ, El-Nusra ve HTŞ silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; DEAŞ, El-Nusra ve HTŞ silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde; Kocasinan ilçesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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