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Jandarmadan uygulamalı “Doğal Afetler ve Çadır Kurma” eğitimi

Kayseri’de jandarma personeline uygulamalı olarak “Doğal Afetler ve Çadır Kurma” eğitimi verildi.

Kayseri'de jandarma personeline uygulamalı olarak “Doğal Afetler ve Çadır Kurma” eğitimi verildi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeline, doğal afet ve acil durumlarda vatandaşa yönelik arama kurtarma ve müdahale hizmetlerindeki etkinliğin arttırılması ve vatandaşın barınma ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması amacıyla, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordine kurularak 11-12 Kasım 2020 tarihlerinde “Doğal Afetler ve Çadır Kurma” konulu eğitim faaliyeti uygulamalı olarak icra edildi.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, ülkede meydana gelebilecek doğal afet ve acil durumlarda vatandaşa yönelik arama kurtarma ve müdahale hizmetlerindeki etkinliğin arttırılması ve vatandaşların barınma ihtiyaçlarının en kısa sürede sağlanması amacıyla eğitim faaliyetlerinin AFAD ile işbirliği halinde devam edileceği bildirildi.

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