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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 160 kilo yaş kubar esrar ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 kilo yaş kubar esrar ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 kilo yaş kubar esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Felahiye ilçesinde durumundan şüphe edilen 2 araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 160 kilogram yaş kubar esrar ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili B.E., E.E., M.A., S.O. ve A.G. yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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