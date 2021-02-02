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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 18 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 7 gram toz esrar, 2 adet hassas terazi ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.


Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili olarak A.M, U.E, K.K., K.A ve U.Y isimli 5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

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