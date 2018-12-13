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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, bin 443 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, bin 443 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Ankara karayolunda bir otobüste yapılan aramada, bin 50 adet domino taşı desenli ve 393 adet ekstazi hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk elden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, jandarma tarafından “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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