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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 85 gram bonzai ve 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kocasinan ilçesine bağlı Kemer ve Ebiç mahallelerinde iki ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 85 gram bonzai ile 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken konu ile ilgili olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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