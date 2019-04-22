Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince gerçekleştirilen istihbarı çalışmalarda Melikgazi İlçesi Keykubat mahallesinde S.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan arama neticesinde; 220 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet alüminyum folyo, 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan pet şişe ele geçirildi. Olayla ilgili S.K., M.A., C.A., Ö.S., İ.B., S.O. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılan M.A., C.A., Ö.S., İ.B., S.O. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.