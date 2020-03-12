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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 250 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kadın şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 40 yaşındaki N.H. isimli kadın yakalandı. N.H.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi. N.H. gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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