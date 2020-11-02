Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan ilçesinde bir ev ile araçta yapılan arama sonucunda 204 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili A.C., B.A. ve H.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.