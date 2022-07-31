Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı araştırma ve çalışmalar sonucunda; Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bir evde arama yapıldı. Yabancı uyruklu H.A. ve A.M.'nin ikamet ettikleri evde, narkotik köpek timi eşliğinde yapılan aramada; paketler halinde satışa hazır vaziyette 612 gram Afgan Macunu ve 94 gram metamfetamin uyuşturucu maddeleri ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.