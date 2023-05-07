İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıoğlan ilçesinde yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; D.T.'nin Güzelyazı Mahallesindeki ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


D.T. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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