İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; C.Ü.'nün Yavuzlar mahallesindeki ikametine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 92 gram çeşitli uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


İkamette bulunan C.Ü., F.Ç., Ö.Ç. ve Ş.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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