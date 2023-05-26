Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; C.Ü.'nün Yavuzlar mahallesindeki ikametine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 92 gram çeşitli uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İkamette bulunan C.Ü., F.Ç., Ö.Ç. ve Ş.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.