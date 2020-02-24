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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada 300 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada 300 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Darıdere mahallesinde durdurulan bir araçta aramaya yapıldı. Yapılan aramalarda aracın içinde 300 gram metamfetamin, bıçak, muşta ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.


Yetkililer gözaltına alınan Y.K. ve F.S. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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