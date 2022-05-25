Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı

Kayseri'de bir üniversitede düzenlenen bahar şenlikleri programında, İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpekler katılımcılardan beğeni topladı.

Yapılan şenlikte İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpek unsurları tarafından, köpek gösterileri icra edilerek, köpekler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Faaliyette uyuşturucu madde arama köpeği Nakavt ve tütün tespit köpeği Yolcu tarafından uyuşturucu ve tütün ürünleri arama gösterisi yapıldı.

Ayrıca arama kurtarma köpeği Girgin'in itaat eğitimi konulu gösterisi katılımcıların büyük beğenisini kazandı.