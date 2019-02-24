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Jilet Murat'ın evinden cephanelik çıktı

Kayseri’de bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Jilet Murat lakaplı şahsın evinde yaptığı aramalarda boş el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız tüfek ve çok saygı fişek ele geçirdi.

Kayseri'de bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Jilet Murat lakaplı şahsın evinde yaptığı aramalarda boş el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız tüfek ve çok saygı fişek ele geçirdi.


Güvenlik güçlerinin Kayseri-Niğde karayolu Yahyalı yol ayrımı mevkiinde icra edilen yol kontrolü faaliyetinde, kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen bir şahıs, Yeşilhisar ilçe merkezinde bulunan halı sahanın yakınında ikamet eden Jilet Murat diye tanın şahsın evinde el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda 7,62x51 mm fişeğin ve yine çok sayıda 7,62x39 mm fişeğin olduğu yönünde ihbarda bulundu.


Yapılan araştırmalarda Jilet Murat lakaplı kişinin Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Güney Mahallesi 36. Sokakta oturan M.M.A.'nın olduğu belirlendi. Şahıs hakkında yapılan araştırmalarda şahsın silahlara meraklı olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda boş el bombası 3 adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda 7,62x51 mm fişeğin ve yine çok sayıda 7,62x39 mm fişek ele geçirilirken, M.M.A. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

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