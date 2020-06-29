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JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Kayseri'de

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Kayseri’de kuruldu.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Kayseri'de kuruldu.


JÖH ve JÖAK personellerinin kullandığı ürünlerin yer aldığı satış tırı Kayseri'ye geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tırda satılan ürünlere Kayserili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlardan yapacakları alışveriş ile şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı'na katkıda bulunacak.

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