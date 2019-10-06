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Kabak makinesine ayağı sıkışan çiftçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri’de kabak hasadı yaparken ayağını makineye sıkıştıran çiftçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kayseri'de kabak hasadı yaparken ayağını makineye sıkıştıran çiftçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı mahallesinde kabak hasadı yapıldığı sırada bir bir çiftçinin ayağı kabak toplama makinesine sıkıştı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.


Ayağından yaralanan çiftçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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