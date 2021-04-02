Kabakcı, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Otizmli sporcuları ağırladı

Mutlu Yüzler Proje koordinatörü Arzu Bayram Eser, Antrenörler Ertuğrul Çakmak, Belgin Kumoğlu ve Otizmli Sporcular 2 Nisan Otizm Farkındalık gününde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Otizmli sporcuları makamında ağırlayan ve sohbet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve her zaman onların yanındayız” dedi.