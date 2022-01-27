Kabakcı, 'Kar Fırtınaları' ile buluştu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kar Fırtınaları' projesinin minik sporcuları ile bir araya gelerek antrenman öncesi sohbet etti.

Kış Sporlarının Merkezi olan Kayseri'de geleceğin şampiyon kayakçılarını yetiştirmek amacı ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kar Fırtınaları' projesi kapsamında sporcular Erciyes'te çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında Kayseri'deki yetenekli sporcular taranıp kayak branşına yönlendiriliyor. Burada uzman antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdüren yetenekli sporcular Sporcu Eğitim Merkezi alt yapılarına kazandırılıyor.

Erciyes Kamp ve Kayak Eğitim Merkezi'de Sporcular ile bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, antrenman öncesi sporculara çalışmalarında başarılar diledi.