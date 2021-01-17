İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kabakcı, kayak sporcuları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kayak sporcuları ile Erciyes’te bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kayak sporcuları ile Erciyes'te bir araya geldi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarın yapılacak olan müsabakalar öncesinde kayak sporcuları ve antrenörleri ile bir araya geldi. Erciyes Kayak Merkezi'nde sporcularla tek tek ilgilenen Kabakcı, çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.


Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kabakcı, yarın yapılacak olan müsabakalar öncesinde sporculara başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.