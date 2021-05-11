Kabakcı öğrencilerle iftarda buluştu

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, pandemi sürecinden dolayı evlerinden uzakta Ramazanı ayını geçiren öğrencilerle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun iftarlarını açtı. İftar sonrasında öğrencilerle sohbet eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Virüs salgını nedeniyle buruk bir bayram sevinci yaşadığımız bu günlerde Ramazan Bayramımızın ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.