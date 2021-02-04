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Kabakcı, Taekwondo camiası ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Taekwondo İl Temsilcisi, kulüp temsilcileri ve antrenörlerle toplantı yaptı.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spor branşlarında temsilciler ile buluşmaya devam ediyor. Yüzme temsilcilerinin ardından Ali İhsan Kabakcı, bu kez de Taekwondo camiası ile bir araya geldi. Toplantıya il temsilcisi, kulüp temsilcileri ve antrenörler katıldı. Toplantıda pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve pandemi sonrasında ilimizde yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

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